"Не хотим об этом думать". У Путина заявили, что не намерены атаковать НАТО

Российская Федерация не намерена атаковать страны НАТО. Но может сделать это лишь в качестве ответных действий.

В частности, его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который предостерег президента России Владимира Путина о том, чтобы тот даже и не думал о вторжении на территорию НАТО "даже на один дюйм".

"Ну, если это не действие в ответ акт, то есть если нас не заставят, мы не можем об этом думать. И мы не хотим об этом думать", - отметил Песков.