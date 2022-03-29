"Не хотим об этом думать". У Путина заявили, что не намерены атаковать НАТО

Российская Федерация не намерена атаковать страны НАТО. Но может сделать это лишь в качестве ответных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в эфире американского телеканала PBS.
В частности, его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который предостерег президента России Владимира Путина о том, чтобы тот даже и не думал о вторжении на территорию НАТО "даже на один дюйм".
"Ну, если это не действие в ответ акт, то есть если нас не заставят, мы не можем об этом думать. И мы не хотим об этом думать", - отметил Песков.
Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что у НАТО нет цели сменить власть в России, и данный вопрос даже не рассматривается в политике Североатлантического альянса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.