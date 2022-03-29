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"Не хочемо про це думати". У Путіна заявили, що не мають наміру атакувати НАТО

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація не має наміру атакувати країни НАТО. Але може зробити це лише в якості дій у відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова в ефірі американського телеканалу PBS.

Зокрема, його попросили прокоментувати слова президента США Джо Байдена, який застеріг президента Росії Володимира Путіна про те, щоб той навіть і не думав про вторгнення на територію НАТО "навіть на один дюйм".

"Ну, якщо це не дія у відповідь акт, тобто якщо нас не змусять, ми не можемо про це думати. І ми не хочемо про це думати", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що у НАТО немає мети змінити владу в Росії, і це питання навіть не розглядається в політиці Північноатлантичного альянсу.

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Володимир ПутінНАТОРосійська Федерація