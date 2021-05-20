"Не хочу провоцировать эскалацию": Зеленский не стал говорить, что думает о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что думает о российском лидере Владимира Путина только в контексте формата встречи. Глава государства отметил, что на другое у него нет времени.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции 20 мая по итогам второго первого года президентства.

"У меня времени нет думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у него "простая позиция" - не увеличивать эскалацию словами.

"Если теми или иными словами - просто словами и призывами, которые ни к чему не приводят, - мы будем увеличивать возможность эскалации, я потом себе не прощу. Для меня приоритет закончить войну. А потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю", - объяснил свою позицию президент Украины.