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"Не хочу провоцировать эскалацию": Зеленский не стал говорить, что думает о Путине

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Украина, Четверг 20 мая 2021 14:39
"Не хочу провоцировать эскалацию": Зеленский не стал говорить, что думает о Путине Фото: Зеленский не стал говорить, что думает о Путине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что думает о российском лидере Владимира Путина только в контексте формата встречи. Глава государства отметил, что на другое у него нет времени.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции 20 мая по итогам второго первого года президентства.

"У меня времени нет думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у него "простая позиция" - не увеличивать эскалацию словами.

"Если теми или иными словами - просто словами и призывами, которые ни к чему не приводят, - мы будем увеличивать возможность эскалации, я потом себе не прощу. Для меня приоритет закончить войну. А потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю", - объяснил свою позицию президент Украины.

Отметим, на сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти либо на Донбассе, либо на нейтральной территории.

В Кремле подтвердили подготовку встречи с Зеленским, заявив, что процесс идет непросто.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретные детали этого события между Зеленским и Путиным еще обсуждаются. Он также отметил, что пока рано озвучивать детали.

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