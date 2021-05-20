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"Не хочу провокувати ескалацію": Зеленський не став говорити, що думає про Путіна

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Україна, Четвер 20 травня 2021 14:39
"Не хочу провокувати ескалацію": Зеленський не став говорити, що думає про Путіна Фото: Зеленський не став говорити, що думає про Путіна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що думає про російського лідера Володимира Путіна лише в контексті формату зустрічі. Голова держави зазначив, що на інше у нього немає часу.

Про це Зеленський сказав під час прес-конференції 20 травня за підсумками другого першого року президентства.

"У мене часу немає думати про президента Російської Федерації Володимира Путіна. Я думаю тільки про зустріч в тому чи іншому форматі, яка може приблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно ставлюся до характеристик президента Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у нього "проста позиція" - не збільшувати ескалацію словами.

"Якщо тими чи іншими словами - просто словами та закликами, які ні до чого не призводять, - ми будемо збільшувати можливість ескалації, я потім це собі не пробачу. Для мене пріоритет закінчити війну. А потім вже поговоримо, що про кого я відверто думаю", - пояснив свою позицію президент України.

Зазначимо, на сьогоднішній великій прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території.

В Кремлі підтвердили підготовку зустрічі з Зеленським, заявивши, що процес просувається непросто.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретні деталі вагомість цієї події між Зеленським і Путіним ще обговорюються. Він також зазначив, що поки що рано озвучувати деталі.

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