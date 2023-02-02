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"Не грайтеся із життям людини заради помсти". МЗС закликає Грузію передати Саакашвілі Україні

Фото: МЗС закликає Грузію передати Міхеіла Саакашвілі Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна висловлює протест Грузії через негуманного поводження із Міхеілом Саакашвілі, якого утримують у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю", - йдеться у заяві.

МЗС нагадує, що таке поводження зі Саакашвілі є грубим порушення прав людини, що суперечить курсу Тбілісі на здобуття членства в ЄС.

Міністерство закликає Грузію передати Саакашвілі Україні, а також звертається до іноземних урядів та міжнародних організацій, щоб захистити колишнього президента Грузії.

"Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту звернути увагу на ситуацію з утримання Саакашвілі в Грузії та врятувати йому життя.

Своєю чергою український омбудсмен Дмитро Лубінець просить владу Грузії дозволити йому відвідати Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.

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ГрузіяМіхеіл СаакашвіліМИД Украины