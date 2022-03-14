"Не готовы к такой волне беженцев": Германия попросила Польшу прекратить движение спецпоездов

Министерство внутренних дел Германии попросило Польшу прекратить движение специальных поездов, на которых перевозят украинских беженцев.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TNV24 .

Польские перевозчики поддержали украинских граждан бесплатным проездом, разрешив им путешествовать от пограничных станций в страну. Некоторые перевозчики запустили дополнительные рейсы в направлении польско-германской границы, чтобы облегчить беженцам дальнейший путь на Запад.

При этом замглавы МВД Польши добавил, что ни одна государственная администрация не была готова к такой волне беженцев"

Германия также обратила на это внимание, указав на конкретную проблему.

Отметим, что польско-украинскую границу уже пересекли 1 миллион 740 тысяч человек. Проблема с количеством беженцев возникла, в частности, в Германии.