ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не готові до такої хвилі біженців": Німеччина попросила Польщу припинити рух спецпоїздів

Новость на русском →
Варшава, Понеділок 14 березня 2022 13:17
"Не готові до такої хвилі біженців": Німеччина попросила Польщу припинити рух спецпоїздів Фото: Німеччина попросила Польщу припинити рух спецпоїздів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ Німеччини попросило Польщу припинити рух спеціальних поїздів, на яких перевозять українських біженців.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павло Шефернакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TNV24.

Польські перевізники підтримали українських громадян безкоштовним проїздом, дозволивши їм подорожувати від прикордонних станцій в країну. Деякі перевізники запустили додаткові рейси в напрямку польсько-німецького кордону, щоб полегшити біженцям подальший шлях на захід.

При цьому заступник голови МВС Польщі додав, що жодна державна адміністрація не була готова до такої хвилі біженців"

Німеччина також звернула на це увагу, вказавши на конкретну проблему.

Зазначимо, що польсько-український кордон вже перетнули 1 мільйон 740 тисяч осіб. Проблема з кількістю біженців виникла, зокрема, в Німеччині.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці Війна Росії проти України
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні