"Не хуже, чем Patriot". Сырский рассказал о разработке отечественной ПВО

Украина имеет мощности, чтобы создать собственный комплекс противовоздушной обороны. Он должен быть не хуже Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью телемарафону.

"Мы еще в советские времена фактически производили все системы управления для зенитных комплексов. У нас есть мощности и возможности создать и ведутся работы по созданию собственного комплекса ПВО", - сообщил Сырский.

На вопрос журналиста, могла бы будущая украинская ПВО стать аналогом Patriot, он ответил, что должна быть не хуже.

"Я надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже, чем Patriot", - подчеркнул он.

Главнокомандующий также добавил, что наличие у России таких ракет, как "Орешник" побуждает Украину получить собственную современную противоракетную систему, а также получить такие системы от партнеров.