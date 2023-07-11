ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не думаю, що ми додивилися останню главу": Блінкен про заколот Пригожина в Росії

Новость на русском →
Вівторок 11 липня 2023 21:38
"Не думаю, що ми додивилися останню главу": Блінкен про заколот Пригожина в Росії Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є внутрішньою справою Росії, але світ ще вочевидь не побачив "останнього розділу цієї драми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить NBC.

"Я не думаю, що ми бачили останню главу цієї драми", - сказав держсекретар.

За його словами, це був прямий виклик авторитету російського диктатора Володимира Путіна.

"І я не думаю, що ми бачили його востаннє (удар по авторитету Путіна - ред.)", - додав Блінкен.

Американський дипломат знову додав, що бунт Пригожина був внутрішньою справою Росії, але назвав його справді екстраординарним.

Путін сам створив цих найманців

"Ми перебуваємо в тому місці, де 16 місяців тому Росія була на порозі Києва, столиці України. І ось, буквально пару тижнів тому, на порозі Москви з'явилися найманці, яких сам Путін створив", - сказав він.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, кілька тижнів тому засновник групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот російського військового керівництва, та пішов маршем на Ростов-на-Дону, а потім і на Москву.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

А 10 липня з'явилась інформація, що Пригожин зустрівся з Путіним, також на зустрічі були присутні командири "Вагнера" та путінські силовики. Тоді російський президент заявив, що "вислухав пояснення" від найманців та запропонував їм "варіанти працевлаштування та бойового застосування".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки ПВК Вагнера Євген Пригожин Війна в Україні
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО