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"Не думаю, что мы досмотрели последнюю главу": Блинкен о мятеже Пригожина в России

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Вторник 11 июля 2023 21:38
"Не думаю, что мы досмотрели последнюю главу": Блинкен о мятеже Пригожина в России Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина является внутренним делом России, но мир еще явно не увидел "последней главы этой драмы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит NBC.

"Я не думаю, что мы видели последнюю главу этой драмы", - сказал госсекретарь.

По его словам, это был прямой вызов авторитету российского диктатора Владимира Путина.

"И я не думаю, что мы видели его в последний раз (удар по авторитету Путина - ред.)", - добавил Блинкен.

Американский дипломат вновь добавил, что бунт Пригожина был внутренним делом России, но назвал его действительно экстраординарным.

Путин сам создал этих наемников

"Мы находимся в том месте, где 16 месяцев назад Россия была на пороге Киева, столицы Украины. И вот, буквально пару недель назад, на пороге Москвы появились наемники, которых сам Путин создал", - сказал он.

Бунт Пригожина

Напомним, несколько недель назад основатель группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил военный мятеж российского военного руководства и пошел маршем на Ростов-на-Дону, а затем и на Москву.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

А 10 июля появилась информация, что Пригожин встретился с Путиным, также на встрече присутствовали командиры "Вагнера" и путинские силовики. Тогда российский президент заявил, что "выслушал объяснения" от наемников и предложил им "варианты трудоустройства и боевого применения".

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