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"Не допоможе Україні". В Ірані продовжують цинічно брехати про постачання дронів до Росії

Фото: в Ірані продовжують цинічно брехати про постачання дронів до Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Ірані знову заявили про свою непричетність до постачання дронів до Росії для атак в Україні. У Тегерані пригрозили відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС ісламської республіки Насера Канані Чафі на прес-конференції.

"Звинувачення одних, інших, Ірану не допоможе Україні, її народу та керівництву. Ми відкидаємо звинувачення українського керівництва… Знову наголошую: ми не беремо участі у конфлікті в Україні та готові допомогти вирішенню кризи та встановленню миру в цій країні", - заявив він.

Також у МЗС Ірану прокоментували тезу радника Михайла Подоляка про "непрацюючі санкції".

"Ми вважаємо безвідповідальною загрозливу риторику, від якого б органу вона не виходила, і покладаємо відповідальність за юридичні та політичні наслідки таких заяв на уряд України", - додав він.

Як повідомлялось, 22 грудня, МЗС Ісламської Республіки Іран спростував звинувачення у військовій підтримці Росії та погрожував Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, нещодавно Росія отримала від Ірану нову партію "Шахедів". Загалом країна-агресор отримала близько 1700 дронів.

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