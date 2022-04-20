"Не должны пугать людей". В Польше начали демонтаж советских памятников

Польские власти решили снести памятники солдатам Красной армии, которые до сих пор оставались на территории государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trojka Polskie Radio.
На 20 апреля запланировали снести три памятника красноармейцам. Демонтаж монументов состоится в селах Гарнцарско, Мендзыблоце, а также в городе Седльце. В последний приедет президент Института национальной памяти Кароль Навроцки.
Чиновник напомнил, что демонтаж советских памятников предусмотрен законом о декоммунизации публичного пространства Польши. Кроме юридического, есть и исторический аспект.
"В XXI веке мы не можем учить следующие поколения поляков уважать убивавших и насиловавших преступников. Это портит мир, а отсутствие наказания для тоталитарных режимов и их преступлений делает мир хуже, побуждает новых деспотов творить зло", – заявил Навроцки.
К слову, суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США.
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