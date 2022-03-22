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"Не будьте курортом для убийц". Зеленский призвал Италию ужесточить санкции против РФ

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Киев, Вторник 22 марта 2022 12:37
"Не будьте курортом для убийц". Зеленский призвал Италию ужесточить санкции против РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Италии. Он призвал поддержать ужесточение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Вторжение не останавливается почти месяц, значит нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии, а чтоб Россия искала мир. Чтобы один-единственный человек искал мир", - отметил Зеленский, имея в виду президента России Владимира Путина.

По его словам, те, кто в России отдает приказы воевать, и те, кто пропагандируют войну, используют Италию как место для отдыха.

"Поэтому не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, яхты, счета, заблокируйте активы всех, кто имеет влияние в России. Пусть они его применят для мира, чтобы когда-нибудь вернуться к вам. Поддержите большинство санкций против России, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти, поддержите запрет для российских кораблей заходить в свои порты. Не должно быть ни одного исключения из санкционного режима для российских банков", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация выразила территориальные претензии на восток и юг Украины.

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