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"Не будьте курортом для вбивць". Зеленський закликав Італію посилити санкції проти РФ

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 12:37
"Не будьте курортом для вбивць". Зеленський закликав Італію посилити санкції проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до парламенту Італії. Він закликав підтримати посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Вторгнення не зупиняється майже місяць, значить потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви або найманців десь в Лівії, а щоб Росія шукала мир. Щоб одна - єдина людина шукала мир", - зазначив Зеленський, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, ті, хто в Росії віддає накази воювати, і ті, хто пропагують війну, використовують Італію як місце для відпочинку.

"Тому не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, яхти, рахунки, заблокуйте активи всіх, хто має вплив в Росії. Нехай вони його застосують для миру, щоб коли-небудь повернутися до вас. Підтримайте більшість санкцій проти Росії, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти, підтримайте заборону для російських кораблів заходити в свої порти. Не повинно бути жодного виключення з санкційного режиму для російських банків", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Російська Федерація висловила територіальні претензії на схід і південь України.

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