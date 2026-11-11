"Не будемо терпіти це лайно": Мерц вилаяв Фіцо через антиросійські санкції

Фінансування України та формування довгострокового бюджету Європейського Союзу стали двома питаннями, навколо яких останніми тижнями виникають суперечки між країнами-членами ЄС.

У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пов'язав ці теми та заявив, що заблокує ухвалення загального бюджету Євросоюзу, якщо всі держави-члени не погодяться продовжувати фінансову підтримку України після 2027 року.

"Те, що робить федеральний канцлер, - це типовий шантаж, і я його відкидаю", - поскаржився Фіцо.

Словацький прем'єр наголосив, що його країна, як і Німеччина, має право вето, а також може самостійно визначати свою позицію щодо важливих питань.

"Великі німці щось кажуть, тож давайте будемо ганятися за цим? Ні, не будемо", - заявив Фіцо.

Що важливо розуміти, Мерц намагається вплинути на позицію Словаччини, Угорщини та Чехії. Ці країни раніше заявили, що не долучатимуться до подальшого фінансування Києва. Аналогічного рішення, ймовірно, дотримуватиметься і Болгарія.

Роберт Фіцо, який раніше пов'язував підтримку антиросійських санкцій із перспективами збільшення імпорту російських енергоносіїв до ЄС, розцінює дії Мерца як шантаж. Він також вкотре наголосив, що Словаччина не погодиться виділяти "навіть на євро для України".

"Що це за нісенітниця? Чого вони від мене хочуть? Мені що, має бути страшно, що канцлер Німеччини щось каже?... Ми не будемо терпіти це лайно від канцлера Німеччини" - заявив словацький прем'єр.

Після цього Фіцо пригадав розмову з Мерцом, яка відбулася після того, як минулого року він заблокував черговий пакет антиросійських санкцій.

"Я пам'ятаю першу розмову з ним, коли він мені зателефонував і кричав у слухавку, що я роблю, коли я блокував санкції проти Російської Федерації на той час, бо це стосувалося словацьких інтересів там. І що він зупинить усі наші гроші, і я не знаю що ще", - розлютився Фіцо.

Про телефонну розмову політиків повідомляли ще в січні цього року. Тоді було відомо лише, що вони обговорювали критичне ставлення словацького уряду до курсу розвитку Європейського Союзу.