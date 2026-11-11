Финансирование Украины и формирование долгосрочного бюджета Европейского Союза стали двумя вопросами, вокруг которых в последние недели возникают споры между странами-членами ЕС.

В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц связал эти темы и заявил, что заблокирует принятие общего бюджета Евросоюза, если все государства-члены не согласятся продолжать финансовую поддержку Украины после 2027 года.

"То, что делает федеральный канцлер, - это типичный шантаж, и я его отвергаю", - заявил Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что его страна, как и Германия, имеет право вето, а также может самостоятельно определять свою позицию по важным вопросам.

"Великие немцы что-то говорят, так что давайте будем гоняться за этим? Нет, не будем", - заявил Фицо.

Важно отметить, что Мерц пытается повлиять на позиции Словакии, Венгрии и Чехии. Эти страны ранее заявили, что не будут участвовать в дальнейшем финансировании Киева. Аналогичного решения, вероятно, будет придерживаться и Болгария.

Роберт Фицо, ранее связывавший поддержку антироссийских санкций с перспективами увеличения импорта российских энергоносителей в ЕС, расценивает действия Мерца как шантаж. Он также подчеркнул, что Словакия не согласится выделять "даже евро для Украины".

"Что это за чушь? Чего они от меня хотят? Мне что, должно быть страшно, что канцлер Германии что-то говорит?... Мы не будем терпеть это дерьмо от канцлера Германии", - заявил словацкий премьер.

После этого Фицо вспомнил разговор с Мерцем, который состоялся после того, как в прошлом году он заблокировал очередной пакет антироссийских санкций.

"Я помню первый разговор с ним, когда он позвонил мне и кричал в трубку, спрашивая, что я делаю, когда блокирую санкции против Российской Федерации, поскольку это затрагивало словацкие интересы. Он также пригрозил остановить все наши деньги, и я не знаю что еще", - разозлился Фицо.

О телефонном разговоре политиков сообщали еще в январе этого года. Тогда было известно, что они обсуждали критическое отношение словацкого правительства к курсу развития Европейского Союза.