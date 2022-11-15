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"Не бойтесь правды": Подоляк заявил о невозможности дальнейшего существования России

Новина українською →
Киев, Вторник 15 ноября 2022 11:32
"Не бойтесь правды": Подоляк заявил о невозможности дальнейшего существования России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде. Она должна проиграть войну против Украины, понести наказание и пройти политтрансформацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Не надо бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. Россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение международным правом и пройти политтрансформацию. Чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем…", - написал Подоляк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие прекращения существования России.

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