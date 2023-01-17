"Не бійтесь змінювати оптику". Зеленський звернувся до студентів німецьких університетів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Відверто поспілкувався зі студентами німецьких вишів. Мені б хотілося, щоб вони зробили з моїх слів один висновок. Цей висновок - ніколи не боятися змінювати оптику. Не бути заручниками того, що віджило своє", - написав Зеленський.

Він зазначив, щоб залишатись вільними, треба завжди ніби перевідкривати заново - що є свободою. А щоб зберігати лідерство, треба завжди визнавати реальність.

За словами президента, Українська реальність зараз - те, "що ми можемо виграти в цій війні".

"Ми можемо відновити мир на всій нашій території без того, щоб залишати якісь шматки землі Кремлю для чергових експериментів над людьми та історією. Але для цього ми всі маємо бути разом - Україна, Німеччина і увесь вільний світ. Вірю, що будемо!", - підкреслив глава держави.