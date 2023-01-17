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"Не бойтесь менять оптику". Зеленский обратился к студентам немецких университетов

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 20:48
"Не бойтесь менять оптику". Зеленский обратился к студентам немецких университетов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский пообщался со студентами ведущих университетов Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Откровенно пообщался со студентами немецких вузов. Мне бы хотелось, чтобы они сделали из моих слов один вывод. Этот вывод - никогда не бояться менять оптику. Не быть заложниками того, что отжило свое", - написал Зеленский.

Он отметил, чтобы оставаться свободными, нужно всегда как бы открывать заново - что является свободой. А чтобы сохранять лидерство, нужно всегда признавать реальность.

По словам президента, украинская реальность сейчас - то, "что мы можем выиграть в этой войне".

"Мы можем восстановить мир на всей нашей территории без того, чтобы оставлять какие-то куски земли Кремля для очередных экспериментов над людьми и историей. Но для этого мы все должны быть вместе - Украина, Германия и весь свободный мир. Верю, что будем!", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине.

Также ранее мы писали, что из-за неустанной российской агрессии против Украины уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль призвала увеличить спецфонд для Бундесвера втрое. Это поможет и дальше поддерживать ВСУ.

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