"Не бегите за гречкой и спичками". Зеленский призвал не распространять фейки о войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал СМИ не распространять фейки о войне. Глава государства также заявил, что украинцам не нужно бежать за гречкой и спичками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
"Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоится, не бежать за гречкой и спичками", - сказал президент.
Глава государства призвал украинцев не поддаваться панике на фоне новостей о возможном вторжении России. Зеленский подчеркнул, что не нужно сметать товары с полок магазинов, снимать деньги с банковских счетов и распространять среди знакомых фейки и страшилки о войне.
"Что вам делать? Сохранять покой, держать голову холодной. Не накручивать себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Знать, что все идет по плану", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал сеяние паники наибольшим достижением России.
Отметим, сегодня прошла встреча Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они обсудили военную помощь Украине