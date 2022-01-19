"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїться, не бігти за гречкою і сірниками", - сказав президент.

Глава держави закликав українців не піддаватися паніці на тлі новин про можливе вторгнення Росії. Зеленський наголосив, що не потрібно змітати товари з полиць магазинів, знімати гроші з банківських рахунків та поширювати серед знайомих фейки та страшилки про війну.

"Що вам робити? Зберігати спокій, тримати голову холодною. Не накручувати себе, на все реагувати мудро, а не емоційно. Головою, а не серцем. Знати, що все йде за планом", - додав Зеленський.