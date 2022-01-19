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"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський закликав ЗМІ не поширювати фейки про війну. Глава держави також заявив, що українцям не потрібно бігти за гречкою і сірниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїться, не бігти за гречкою і сірниками", - сказав президент.

Глава держави закликав українців не піддаватися паніці на тлі новин про можливе вторгнення Росії. Зеленський наголосив, що не потрібно змітати товари з полиць магазинів, знімати гроші з банківських рахунків та поширювати серед знайомих фейки та страшилки про війну.

"Що вам робити? Зберігати спокій, тримати голову холодною. Не накручувати себе, на все реагувати мудро, а не емоційно. Головою, а не серцем. Знати, що все йде за планом", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав сіяння паніки найбільшим досягненням Росії.

Зазначимо, сьогодні відбулася зустріч Володимира Зеленського та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Вони обговорили військову допомогу Україні

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