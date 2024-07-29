НБУ знову знизив офіційний курс долара

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже шостий банківський день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 30 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0478 грн за 1 долар (-0,0502 грн.).
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Курс євро становитиме 44,4055 гривень за 1 євро (-0,2269 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,03-41,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, тенденція поступового зростання курсу долара збережеться у серпні.
При цьому він не виключає, що 1 серпня офіційний курс долара може становити 40,8-41 гривень, що на 1-1,3% буде вищим за курс на 1 липня (40,45 грн/долар).