Чи зростатиме курс долара в останній місяць літа: прогноз банкіра

Тенденція поступового зростання курсу долара збережеться як наступного тижня (28 липня - 2 серпня), так і загалом в серпні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Прогноз на тиждень

Як зазначив Лєсовий, наразі можна виділити кілька головних характеристик-особливостей валютного ринку, які можуть трапитися наступного тижня.

"На перетині місяців процес поступового, повільного зростання курсів припиниться: ринок намагався сягнути нових курсових вершин, проте НБУ вжив заходів в рамках гнучкого керування та трохи вгамував курси. Очікується, що курс долара триматиметься в діапазоні 40,7-41,7 грн/долар", - сказав він.

Банкір припускає, що 1 серпня офіційний курс долара може скласти 40,8-41 гривень, що на 1-1,3% буде більшим за курс на 1 липня (40,45 грн/долар).

"Натомість дія режиму "керованої гнучкості" триватиме, а отже, діятиме система валютних змін, а всі курсові перетворення не будуть різкими, шоковими, а до міри поступовими. Регулятор може діяти більш активно, щоб загасити можливі надмірні перекоси в співвідношенні попиту й пропозиції", - зазначив банкір.

Прогноз на серпень

Якщо ж говорити про серпень на валютному ринку, то Лєсовий прогнозує, що протягом останнього літнього місяця можуть остаточно сформуватися нові коридори, що збігатимуться з курсом долара, закладеним в бюджет (41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро) та стануть курсовою реакцією на посилення інфляції, викликаною зростанням вартості електроенергії, перепонам для економіки через безпрецедентні відключення світла та очікуваному збільшенню акцизів на пальне.

"Власне цінники майже на всі товари все переписані з урахуванням саме цих причин", - зазначив Лєсовий.

За його словами, процес корекції курсів, як і раніше, буде ледь не щодня. Однак він до міри буде контрольованим і прогнозованим. І, як це було впродовж кількох останніх місяців, курсове зростання буде змінено зниженням і навпаки, адже ринок "живий", такі зміни є цілком логічними.

"Таким чином, тенденція до кволого, але неухильного зростання курсів триватиме не лише впродовж наступного тижня, а й загалом у серпні. Ми прогнозуємо, що вже у вересні ринок звикне жити в новій курсовій парадигмі, а курс долара остаточно відштовхнеться від позначки в 41 грн", - констатував Лєсовий.