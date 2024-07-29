НБУ снова снизил официальный курс доллара

Официальный курс на 30 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0478 гривен за 1 доллар (-0,0502 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,4055 гривен за 1 евро (-0,2269 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,03-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, тенденция постепенного роста курса доллара сохранится в августе.

При этом он не исключает, что 1 августа официальный курс доллара может составить 40,8-41 гривен, что на 1-1,3% будет выше курса на 1 июля (40,45 грн/доллар).