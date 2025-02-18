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НБУ знову знизив курс польського злотого до гривні

Україна, Вівторок 18 лютого 2025 15:45
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НБУ знову знизив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4357 гривень за 1 злотий (-0,0269 грн).
НБУ знову знизив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 19 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5705 гривень за 1 долар (+0,0151 грн).

Офіційний курс євро складе 43,4661 гривень за 1 євро (-0,0507 грн).

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