Курс долара знову пішов угору
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5705 гривень за 1 долар (+0,0151 грн).
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Офіційний курс євро становитиме 43,4661 гривень за 1 євро (-0,0507 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
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На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень.
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на поточному тижні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною і досить прогнозованою.
Він заявив, що особливістю ринку стане скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку майже до нуля з проєкцією до того, що готівкові курси незабаром можуть бути навіть нижчими за міжбанківські.
На його думку, це стане свідченням не лише курсової стабільності, а й балансу між попитом і пропозицією, спричинену позитивними економічними обставинами.