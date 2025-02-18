Курс долара знову пішов угору

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 19 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5705 гривень за 1 долар (+0,0151 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4661 гривень за 1 євро (-0,0507 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на поточному тижні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною і досить прогнозованою.

Він заявив, що особливістю ринку стане скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку майже до нуля з проєкцією до того, що готівкові курси незабаром можуть бути навіть нижчими за міжбанківські.

На його думку, це стане свідченням не лише курсової стабільності, а й балансу між попитом і пропозицією, спричинену позитивними економічними обставинами.