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НБУ снова снизил кур польского злотого к гривне

Украина, Вторник 18 февраля 2025 15:45
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НБУ снова снизил кур польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4357 гривен за 1 злотый (-0,0269 грн).
НБУ снова снизил кур польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 19 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5705 гривен за 1 доллар (+0,0151 грн).

Официальный курс евро составит 43,4661 гривен за 1 евро (-0,0507 грн).

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