НБУ знову знизив курс долара

Офіційний курс долара на 28 листопада 2025 року становить 42,1928 гривні. На 27 листопада НБУ встановив вартість американської валюти на рівні 42,2987 гривні.

З початку року долар подорожчав на 17 копійок: 1 січня його курс був 42,02 гривні. З листопада зростання становило 22 копійки – у перший день місяця Національний банк оцінював долар у 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 28 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 28 листопада встановлено на рівні 48,8719 гривні. Європейська валюта також показала зниження: порівняно з попереднім днем її вартість зменшилася на 7 копійок.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку торги 26 листопада завершилися в межах 42,26–42,29 гривні за долар – на 1 копійку вище рівня закриття 25 листопада.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку долар також злегка знизився в ціні: порівняно з 25 листопада він подешевшав на 6 копійок, а середній курс його продажу зараз становить 42,50 гривні. Євро теж ослабло – вартість європейської валюти зменшилася на 4 копійки, і в обмінниках її в середньому продають по 49,31 гривні.