НБУ вновь понизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) второй день подряд понижает официальный курс доллара. Американская валюта подешевела на 10 копеек после того как на этой неделе обновила свой исторический максимум по отношению к гривне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 28 ноября 2025 года составляет 42,1928 гривны. На 27 ноября НБУ установил стоимость американской валюты на уровне 42,2987 гривны.
С начала года доллар подорожал на 17 копеек: 1 января его курс был 42,02 гривны. С ноября рост составил 22 копейки – в первый день месяца Национальный банк оценивал доллар в 41,97 гривны.
Курс доллара и евро на 28 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 28 ноября установлен на уровне 48,8719 гривны. Европейская валюта также показала снижение: по сравнению с предыдущим днем ее стоимость уменьшилась на 7 копеек.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанковском рынке торги 26 ноября завершились в пределах 42,26–42,29 гривны за доллар – на 1 копейку выше уровня закрытия 25 ноября.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке доллар также слегка снизился в цене: по сравнению с 25 ноября он подешевел на 6 копеек, а средний курс его продажи сейчас составляет 42,50 гривны. Евро тоже ослабло — стоимость европейской валюты уменьшилась на 4 копейки, и в обменниках ее в среднем продают по 49,31 гривны.
Национальный банк, вероятно, и дальше будет допускать умеренное ослабление гривны, отметил в конце предложения руководитель направления продаж АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль. По его словам, ожидания участников рынка постепенно формируются вокруг диапазона 42–42,50 гривны за доллар, и именно в этих рамках курс, скорее всего, будет удерживаться до конца года.