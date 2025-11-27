НБУ знову знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) другий день поспіль знижує офіційний курс долара. Американська валюта подешевшала на 10 копійок після того, як цього тижня оновила свій історичний максимум щодо гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 28 листопада 2025 року становить 42,1928 гривні. На 27 листопада НБУ встановив вартість американської валюти на рівні 42,2987 гривні.

З початку року долар подорожчав на 17 копійок: 1 січня його курс був 42,02 гривні. З листопада зростання становило 22 копійки – у перший день місяця Національний банк оцінював долар у 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 28 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 28 листопада встановлено на рівні 48,8719 гривні. Європейська валюта також показала зниження: порівняно з попереднім днем її вартість зменшилася на 7 копійок.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку торги 26 листопада завершилися в межах 42,26–42,29 гривні за долар – на 1 копійку вище рівня закриття 25 листопада.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку долар також злегка знизився в ціні: порівняно з 25 листопада він подешевшав на 6 копійок, а середній курс його продажу зараз становить 42,50 гривні. Євро теж ослабло – вартість європейської валюти зменшилася на 4 копійки, і в обмінниках її в середньому продають по 49,31 гривні.