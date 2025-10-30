НБУ знову знизив курс долара

Прогноз курсу долара

У Національному банку України заявили, що Міжнародний валютний фонд не вимагає девальвації гривні, а веде з Україною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу. Переговори з МВФ ведуться не про девальвацію, а про гнучкість курсу, зазначив член Ради НБУ Василь Фурман.

"Коли курс може реагувати в обидва боки – і на зміцнення, і на тимчасове ослаблення, це робить економіку більш стійкою до зовнішніх шоків", - пояснив він.

НБУ продовжить політику стриманої девальвації гривні, припускає керівник з продажу АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль у коментарі РБК-Україна. "Очікування учасників ринку зараз консолідуються навколо рівнів 42-42,50 гривні за долар", - прогнозує експерт рівень курсу до кінця року.