НБУ снова понизил курс доллара

Официальный курс доллара на 31 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9701 гривны за 1 доллар (-0,04 грн).

С начала года курс года курс доллара снизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 26 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,5132 гривны за 1 евро (-0,11 грн).

bank.gov.ua

На межбанке 30 октября курс снизился на 4 и копейки до 41,96-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 29 октября.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 29 октября снизился на 5 копеек до 42,21 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 19 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,19 гривны.