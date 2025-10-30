НБУ снова понизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне – на 4 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 31 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9701 гривны за 1 доллар (-0,04 грн).
С начала года курс года курс доллара снизился на 5 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 октября доллар вырос 26 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,14 гривны.
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 48,5132 гривны за 1 евро (-0,11 грн).
bank.gov.ua
На межбанке 30 октября курс снизился на 4 и копейки до 41,96-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 29 октября.
udinform.com
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 29 октября снизился на 5 копеек до 42,21 гривны. Евро, в свою очередь, подешевел на 19 копеек. На наличном рынке его курс составляет 49,19 гривны.
В Национальном банке Украины заявили, что Международный валютный фонд не требует девальвации гривны, а ведет с Украиной конструктивный диалог об адаптивности валютного курса. В программе с МВФ идет речь не о девальвации, а о гибкости курса, отметил член Совета НБУ Василий Фурман.
"Когда курс может реагировать в обе стороны – и на укрепление, и на временное ослабление, это делает экономику более устойчивой к внешним шокам", - пояснил он.
НБУ продолжит политику сдержанной девальвации гривны, предполагает руководитель по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина. "Ожидания участников рынка сейчас консолидируются вокруг уровней 42–42,50 гривны за доллар", - прогнозирует эксперт уровень курса до конца года.