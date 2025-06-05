НБУ знову знизив курс долара
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 6 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4717 гривень за 1 долар (-0,0112 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,3773 гривень за 1 євро (+0,1760 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.
Ситуація на ринку
За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в травні 2025 року зріс на 0,5% до 41,53 гривень.
За рік долар подорожчав на 3,4%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 45,8%.
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