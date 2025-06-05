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НБУ снова снизил курс доллара

Украина, Четверг 05 июня 2025 16:01
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НБУ снова снизил курс доллара Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4717 гривен за 1 доллар (-0,0112 грн).
НБУ снова снизил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3773 гривен за 1 евро (+0,1760 грн).
НБУ снова снизил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,41-41,44 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снова снизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в мае 2025 года вырос на 0,5% до 41,53 гривен.

За год доллар подорожал на 3,4%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 45,8%.

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