НБУ знову знизив курс долара

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3413 грн за 1 долар (-0,0350 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9499 гривень за 1 євро (+0,0083 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривні.

Девальваційні очікування

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, українці стали більше побоюватися підвищення цін та зростання курсу долара.

У жовтні індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. та становить 190,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 п. та становить 172,4 п.