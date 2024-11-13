НБУ знову знизив курс долара
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3413 грн за 1 долар (-0,0350 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,9499 гривень за 1 євро (+0,0083 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривні.
Девальваційні очікування
За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, українці стали більше побоюватися підвищення цін та зростання курсу долара.
У жовтні індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. та становить 190,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 п. та становить 172,4 п.