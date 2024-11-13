ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знову знизив курс долара

Україна, Середа 13 листопада 2024 15:44
UA EN RU
НБУ знову знизив курс долара Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3413 грн за 1 долар (-0,0350 грн).

НБУ знову знизив курс долара

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9499 гривень за 1 євро (+0,0083 грн).

НБУ знову знизив курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знову знизив курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривні.

Девальваційні очікування

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, українці стали більше побоюватися підвищення цін та зростання курсу долара.

У жовтні індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. та становить 190,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 п. та становить 172,4 п.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа