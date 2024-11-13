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НБУ снова снизил курс доллара

Украина, Среда 13 ноября 2024 15:44
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НБУ снова снизил курс доллара Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3413 гривен за 1 доллар (-0,0350 грн).

НБУ снова снизил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9499 гривен за 1 евро (+0,0083 грн).

НБУ снова снизил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,30-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова снизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Девальвационные ожидания

По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, украинцы стали больше опасаться повышения цен и роста курса доллара

В октябре индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,9 п. и составляет 190,7 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,7 п. и составляет 172,4 п.

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