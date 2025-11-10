ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ знову послабив долар

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 16:06
UA EN RU
НБУ знову послабив долар Курс долара знизився на 2 копійки (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Валюта США подешевшала на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 11 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9559 гривні за 1 долар (-0,02 грн).

З початку року курс долара знизився на 7 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара став меншим на 2 копійки. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

НБУ знову послабив долар

Курс долара і євро на 11 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 11 листопада становить 48,5430 гривні. На відміну від долара єдина європейська валюта подорожчала. Порівняно з 10 листопада її вартість збільшилася на 4 копійки.

НБУ знову послабив долар

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 10 листопада курс становить 41,92-41,95 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 7 листопада він підвищився на 12 і 11 копійок відповідно.

НБУ знову послабив долар

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 9 листопада не змінився і становить 42,20 гривні. Євро, своєю чергою, подорожчав на 4 копійки. На готівковому ринку його курс становить 48,90 гривні.

Прогноз курсу долара

На думку директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергія Фурси, у листопаді гривня збереже стабільність. Різких "стрибків" курсу долара не очікується.

"Чутки про різке ослаблення курсу гривні є перебільшеними, регулятор зараз повністю контролює ситуацію. Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім", - прогнозує експерт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс в обмінниках Курс євро Курси валют
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа