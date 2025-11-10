НБУ снова ослабил доллар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 11 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9559 гривны за 1 доллар (-0,02 грн).

С начала года курс доллара понизился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал меньше на 2 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 11 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 11 ноября составляет 48,5430 гривны. В отличие от доллара единая европейская валюта подорожала. По сравнению с 10 ноября ее стоимость увеличилась на 4 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 10 ноября курс составляет 41,92–41,95 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 7 ноября он повысился на 12 и 11 копеек соответственно.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 9 ноября не изменился и составляет 42,20 гривны. Евро, в свою очередь, подорожал на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 48,90 гривны.