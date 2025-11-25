НБУ знову підвищив курс злотого

Офіційний курс на 26 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,5895 гривні за один злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку злотий також продемонстрував зростання. Станом на 25 листопада середній курс продажу польської валюти в обмінниках сягнув 11,72 гривні, що на 4 копійки вище, ніж днем раніше. У середньому злотий купують за 11,26 гривні -– це на 3 копійки більше, ніж 23 листопада.

З початку листопада польська валюта поступово зміцнювалася, додавши 16 копійок. У перший день місяця її оцінювали в 11,42 гривні. Якщо порівнювати з початком року, зростання виявилося ще помітнішим: 1 січня 2025 року злотий коштував 10,25 гривні, тобто за рік його вартість збільшилася більш ніж на 13%, або на 1,33 гривні.