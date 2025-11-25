НБУ вновь повысил курс злотого

Официальный курс на 26 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5895 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке злотый также продемонстрировал рост. По состоянию на 25 ноября средний курс продажи польской валюты в обменниках достиг 11,72 гривны, что на 4 копейки выше, чем днем ранее. В среднем злотый покупают по 11,26 гривны – это на 3 копейки больше, чем 23 ноября.

С начала ноября польская валюта постепенно укреплялась, добавив 16 копеек. В первый день месяца её оценивали в 11,42 гривны. Если сравнивать с началом года, рост оказался еще более заметным: 1 января 2025 года злотый стоил 10,25 гривны, то есть за год его стоимость увеличилась более чем на 13%, или на 1,33 гривны.