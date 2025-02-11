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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 16:00
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НБУ підвищує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара зріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6696 гривень за 1 долар (+0,0760 грн).
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,0114 гривень за 1 євро (+0,1159 грн).
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,69-41,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ підвищує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина, ситуація на валютному ринку стабілізувалася, і сезонність також має своє значення.

Зараз попит на валюту у бізнесу невеликий, тому курс незначно коливається.

"Поки що зберігається певна стабільність, проте в наступному кварталі, з огляду на можливі зміни в економіці, можна очікувати на невеликий девальваційний рух, імовірно, вже в травні", - сказав він.

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