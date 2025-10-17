UA

Курс долара Економіка

НБУ знову підвищив курс долара після короткої паузи

Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7308 гривень за 1 долар (+0,0950 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7624 гривень за 1 євро (+0,2400 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,05 гривень.

 

 

Прогноз курсу

Фінансові аналітики в жовтні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара найближчих 12 місяців до 44,05 грн/долар. У вересні вони очікували курс 44,45 грн/долар.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів також покращилися. У жовтні вони прогнозують курс 44,94 грн/долар порівняно з 45,29 грн/долар у липні.

