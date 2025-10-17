НБУ снова повысил курс доллара после короткой паузы

Официальный курс на 20 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7308 гривен за 1 доллар (+0,0950 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,7624 гривен за 1 евро (+0,2400 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,05 гривен.