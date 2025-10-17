RU

НБУ снова повысил курс доллара после короткой паузы

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7308 гривен за 1 доллар (+0,0950 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,7624 гривен за 1 евро (+0,2400 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,05 гривен.

 

Прогноз курса

Финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз по курсу доллара ближайших 12 месяцев до 44,05 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 44,45 грн/доллар.

По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров также улучшились. В октябре они прогнозируют курс 44,94 грн/доллар по сравнению с 45,29 грн/доллар в июле.

