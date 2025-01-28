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НБУ знову підняв курс долара вище 42 гривень

Україна, Вівторок 28 січня 2025 15:39
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НБУ знову підняв курс долара вище 42 гривень Фото: курс долара зріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0195 гривень за 1 долар (+0,0716 грн).
НБУ знову підняв курс долара вище 42 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7843 гривень за 1 євро (-0,3617 грн).
НБУ знову підняв курс долара вище 42 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 42,04-42,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знову підняв курс долара вище 42 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,30 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, наприкінці січня курс долара буде в коридорі 42,02 грн/долар до 42,10 грн/долар.

За його словами, всі курсові зміни були в міру очікуваними, вони прогнозувалися ще в листопаді-грудні. А за стрімкістю курсового зростання січень виявиться досить типовим місяцем, починаючи з 2024 року.

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