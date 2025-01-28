НБУ снова поднял курс доллара выше 42 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 29 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0195 гривен за 1 доллар (+0,0716 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,7843 гривен за 1 евро (-0,3617 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 42,04-42,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,30 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в конце января курс доллара будет в коридоре 42,02 грн/доллар до 42,10 грн/доллар.

По его словам, все курсовые изменения были в меру ожидаемыми, они прогнозировались еще в ноябре-декабре. А по стремительности курсового роста январь окажется достаточно типичным месяцем, начиная с 2024 года.