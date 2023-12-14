UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ знову опустив курс долара нижче 37 гривень

Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знову опустив курс долара нижче за 37 гривень. Водночас курс євро вперше із серпня перевищив рівень 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,9913 грн за 1 долар (-0,0332 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,413 гривень за 1 євро (+0,4913 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 36,96-36,98 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 37,65 гривні за долар.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, курс долара виріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду.

"Зараз ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися і, як завжди, не встигали їх реалізувати", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, "це звичний нормальний процес", якого прагнув НБУ, переходячи до керованої гнучкості курсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ