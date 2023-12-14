НБУ снова опустил курс доллара ниже 37 гривен

Официальный курс на 14 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,9913 гривен за 1 доллар (-0,0332 грн).

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Курс евро составит 40,413 гривен за 1 евро (+0,4913 грн). Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

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На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 36,96-36,98 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,65 гривен за доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда.

"Сейчас мы являемся свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит усвоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать", - сказал он.

Как отметил глава НБУ, "это привычный нормальный процесс", к которому стремился НБУ, переходя к управляемой гибкости курса.