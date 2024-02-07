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НБУ знову знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 8 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5937 грн за 1 долар (-0,0317 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,5035 гривень за 1 євро (+0,1089 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 4 копійки до 37,57-37,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 38,05 грн/долар.

Міжнародні резерви

За даними НБУ, міжнародні резерви України за січень 2024 року скоротилися на 4,9% (на 1,989 млрд доларів) до 38,525 млрд доларів через зменшення міжнародної допомоги. У січні лише Японія надала Україні кредит на 387 млн доларів.

Водночас НБУ витратив на підтримку балансу на валютному ринку 2,533 млрд доларів.

Нагадаємо, міжнародні резерви України, якими керує НБУ, за 2023 рік зросли на 42,2% або на 12,013 млрд доларів до 40,508 млрд доларів.

У січні Національний банк України оновив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів. Очікування на кінець 2024 року погіршено з 44,7 до 40,4 млрд доларів.

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