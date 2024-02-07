RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ снова снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5937 гривен за 1 доллар (-0,0317 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,5035  гривен за 1 евро (+0,1089 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 37,57-37,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,05 грн/доллар.

Международные резервы

По данным НБУ, международные резервы Украины за январь 2024 года сократились на 4,9% (на 1,989 млрд долларов) до 38,525 млрд долларов из-за уменьшения международной помощи. В январе только Япония предоставила Украине кредит на 387 млн долларов.

В то же время, НБУ потратил на поддержание баланса на валютном рынке 2,533 млрд долларов.

Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

В январе Национальный банк Украины обновил прогноз по объему международных резервов. Ожидания на конец 2024 года ухудшены с 44,7 до 40,4 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ