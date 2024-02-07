НБУ снова снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 8 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5937 гривен за 1 доллар (-0,0317 грн).
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Курс евро составит 40,5035 гривен за 1 евро (+0,1089 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 37,57-37,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился - 38,05 грн/доллар.
По данным НБУ, международные резервы Украины за январь 2024 года сократились на 4,9% (на 1,989 млрд долларов) до 38,525 млрд долларов из-за уменьшения международной помощи. В январе только Япония предоставила Украине кредит на 387 млн долларов.
В то же время, НБУ потратил на поддержание баланса на валютном рынке 2,533 млрд долларов.
Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.
В январе Национальный банк Украины обновил прогноз по объему международных резервов. Ожидания на конец 2024 года ухудшены с 44,7 до 40,4 млрд долларов.