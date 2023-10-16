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НБУ знизив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України продовжує знижувати офіційний курс долара. Курс упав ще на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,3297 гривень за 1 долар (-0,0391 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,2806 гривень за 1 євро (+0,0024 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс спершу знизився, однак у другій половині дня виріс на 4 копійки до 36,39-36,41 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс знизився на 5 копійок до 38,10 гривень за долар - нижче за рівень, який був до рішення НБУ перейти до гнучкого курсу.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни курс був фіксованим (36,57 із липня 2022 року).

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні або зміцнення суттєво обмежуватимуться.

Міжбанк

НБУ за другий тиждень (9-13 жовтня) після введення режиму гнучкості обмінного курсу продав на міжбанку 575 млн доларів. Це вдвічі менше, ніж за перший тиждень, що свідчить про стабілізацію ситуації на ринку.

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